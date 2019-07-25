Валерий Рейнгольд: жду матча «Арсенал» - «Нефтчи» с тревогой, но надеюсь, туляки выиграют 2:0 Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» (Тула) - «Нефтчи» (Баку, Азербайджан)

- Для «Арсенала» это особенный матч - дебют тульского клуба в еврокубках, - отметил Рейнгольд. - Честно говоря, ожидаю этого матча с тревогой. Почему? Потому что у «Нефтчи» задачи серьезные. Первый матч азербайджанская команда играет на выезде, а вторая встреча у них дома. Там ажиотаж будет очень серьезный, и билеты все будут проданы. Потому что, конечно, Азербайджан соскучился по футболу. Соперник играет второй матч на своем стадионе, и здесь у него определенное преимущество. Но туляки долго шли к еврокубкам. Народ на домашний матч «Арсенала» придет, болельщики команды очень ждали этого момента. В принципе на этой стадии тульская команда может спокойно бороться с любым соперником - она хорошо укомплектована и показывает приличный футбол. О возможностях «Нефтчи» мне сложно судить - я не знаю эту команду. Читал интервью Эмина Махмудова, выступающего за «Нефтчи». Он говорил, что у них хорошая команда, что они готовятся дать бой. Ну посмотрим. Ажиотаж присутствует. Опять же самое главное, что тульский клуб впервые сыграет в еврокубках, и надо пожелать ему успеха. А как команда сыграет, зависит уже от того, как она подготовлена. Но опять же первые матчи проводить дома - очень плохо. Потому что надо обязательно иметь какую-то фору. То есть ехать в Баку, имея в запасе пару мячей. Если будет три, то будет просто шикарно.



- Сумеет «Арсенал» так много забить и не пропустить?



- Опять же я не видел «Нефтчи», я не знаю, как он играет, по какой тактике. Начнется игра - все поймем. Тут много вариантов. Но я знаю, что «Арсенал» любит играть в открытый футбол. Вполне возможно, он не будет закрываться и сейчас. Однако это опасно. Если у соперника есть быстрые нападающие, они могут за это наказать.



- Как вам кажется, какого счета можно ждать в матче?



- Я все-таки надеюсь, что «Арсенал» выиграет в этой встрече 2:0.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info