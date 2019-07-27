- Повторюсь, Мельгарехо не покидает клуб. Просто Кононов не любит его.
Он сказал после поражения, что Лоренсо уходит? Серьезно? "Спартак" слишком великий клуб для такого плохого тренера, - приводит слова агента "Чемпионат".
https://www.rusfootball.info/pliga/1146570057-kononov-budem-rabotat-chtoby-ustroit-melgareho.html]Кононов: будем работать, чтобы устроить Мельгарехо
Агент Мельгарехо: "Спартак" – слишком великий клуб для такого плохого тренера
Представитель полузащитника Мельгарехо отреагировал на слова главного тренера "Спартака"
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