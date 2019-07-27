Маркус Берг: благодарен судьбе, что могу играть за "Краснодар"

Еще один игрок сборной Швеции, Маркус Берг, пополнивший недавно ряды "Краснодара" поделился впечатлениями от своего дебютного матча.



– Что можешь сказать о своем дебютном матче? Как тебе в "Краснодаре"?

– Все замечательно, мне все очень понравилось: стадион, атмосфера, болельщики. У нас этим вечером получился замечательный матч, в котором мы победили "на ноль". Наверное, было бы еще лучше, если бы я забил гол, но, видимо, чуть не повезло. Я очень счастлив и благодарен судьбе, что могу играть за такой клуб. Понимаю, что мне нужно больше игрового и просто времени, чтобы установить связь с партнерами по команде. Буду работать в этом направлении и все будет замечательно.



– Что подумал, когда в том опасном моменте ударил в перекладину?

– Ну, я был расстроен, но не очень сильно. Мы вели 3:0, и мой гол не стал бы очень важным. В следующих играх, я уверен, будут еще голевые моменты, которые я постараюсь реализовать.



– Вы выступали в различных клубах. Можете сравнить по стилю, набору игроков "Краснодар" с каким-либо из них?

– Это сложно сравнить, потому что я еще не очень сильно знаком в целом с российской лигой. Поэтому мне непросто сравнивать. Что я пока увидел, так это, что лига очень сильна. Нельзя просто на классе обыграть кого-либо, приходится настраиваться максимально на победу. В принципе, я думаю о следующей игре. Нам предстоит сложная игра против "Зенита".



– Насколько вообще тяжело выходить в игру при таком счете, когда счет 2:0 или 3:0? Может, тебе больше нравится выходить и решать исход встречи?

– Конечно, я люблю выходить с первых минут. Но в моментах, как сегодня, я стараюсь выходить и приносить максимально возможную пользу. Я понимаю, что моя ситуация такова, что я не могу выходит пока в стартовом составе. Я здесь только 2 недели и я не готов. Мне только предстоит наладить связи с партнерами, тренироваться, чтобы привыкнуть к стилю "Краснодара". Выйти играть сегодня – это было фантастически. Надеюсь, я внес какой-то вклад в победу.



Источник: www.rusfootball.info