Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после домашнего поражения от "Зенита" (0:2) в матче 3-го тура РПЛ высказался на тему судейства.
Арбитр Сергей Карасев на 54-й минуте назначил пенальти в ворота "Оренбурга" после того, как мяч угодил в локоть игроку хозяев. Ближе к концу игры в штрафной "Зенита" мяч попал в руку игроку гостей, но пенальти назначен не был.
"Мы постоянно говорим, как относимся. Что это меняет? Вот мы булькаем-булькаем. Качество судейства очень сильно повысит уровень нашего чемпионата.
Пусть рассказывает как расценивает эпизоды глава судейства. Вчера был матч "Тамбов" - "Спартак". Была рука. Сегодня мы услышали, что там было все хорошо.
С введением новых правил еще больше все запутали: захотели — поставили, захотели — нет. В конце игрок "Зенита" подбросил мяч рукой, свисток промолчал. Пусть разбирается руководство РФС и РПЛ.
Говорим про VAR, вот он задерживается, вот опаздывает. У нас всегда какие-то проблемы — вот неожиданно начался новый чемпионат, и ничего не успели", — цитирует Федотова Sports.ru.
Тренер "Оренбурга" Федотов: игрок "Зенита" подбросил мяч рукой, свисток промолчал
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