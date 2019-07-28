- Игра была сложная. Отдали очень много сил. Сегодня заслуженно победили.
- Как прокомментируете оба тайма?
- Очень высокий темп был в первом тайме, из-за этого во втором немного подсели и у нас стало меньше сил.
- Пенальти был?
- Был контакт, было касание. Считаю, что был пенальти. Если бы не было VAR, пенальти бы не поставили. Подобные спорные моменты будет правильно решать с помощью VAR. Минут 5 разбирали момент, градус игры падает.
Был ли пенальти в игре рукой Живоглядова? Игра рукой была неумышленной, наверное. Правила есть правила. Судейство? Сложный вопрос. Главное, что мы победили и забрали три очка.
- Можно сказать, что набираете ход?
- Конечно, с каждой игрой все лучше и лучше. После первой игры поняли, что легко не будет, и начали гораздо ответственнее относиться к играм. С "Локомотивом" всегда тяжело играть, но удача была на нашей стороне.
- Сезон начинали с тремя защитниками, сейчас играете в четыре. С чем связано?
- Это вопрос к тренеру. Но если смотреть по результату, то нам эта схема ближе.
Федор Чалов: если бы не VAR, пенальти в ворота "Локомотива" не поставили (видео)
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал минимальную победу над "Локомотивом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
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