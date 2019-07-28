Бывший вратарь "Локомотива" и ЦСКА Руслан Нигматуллин подвел итоги столичного дерби.
"Сегодня "Локомотиву" не хватило банального — остроты в атаке, чтобы забить гол. Моменты были. Игра равная — одна ошибка в обороне, и неголевой момент, который все же привел к голу. Не хватало ли Антона Миранчука? Да, не хватало, не хватало и острого форварда. Во-вторых, Антон — один из лидеров, и, конечно, что-то было разлажено в игре.
Оправдала ли свою необходимость VAR в РПЛ? С VAR справедливости больше. Может быть, там момент был сложным, чтобы сразу все визуально оценить. Но на видеоповторе во втором моменте было видно, что игрок срубил Чалова", - цитирует Нигматуллина Sport24.ru.
Руслан Нигматуллин: с VAR справедливости больше. На повторе видно, что Чалова срубили
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