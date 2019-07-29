Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный переход полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле в московскую команду.
"Я видел, как он играл, игрок хорошего уровня, чемпион мира, но, он наверное, сбавил обороты в мастерстве. Как это? Игрок такого уровня и в "Спартак". Я считаю, что хорошие футболисты стоят от 50 до 60 миллионов евро, но посмотрим… Наверное, у него появилось желание поиграть в России, тем более это Москва, "Спартак". Может, он совершит новые подвиги в России в качестве футболиста", - цитирует Рейнгольда Sport24.
Валерий Рейнгольд: может, Шюррле совершит новые подвиги в России
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»