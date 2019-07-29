Гордон Стипич, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа, опроверг информацию о том, что его клиент близок к переходу в "Динамо".
"Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с "Боруссией". Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведется много переговоров, но про "Динамо" я слышу впервые", - цитирует Стипича Sport24.
Агент Филиппа: про "Динамо" я слышу впервые
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