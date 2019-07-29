Известный футбольный агент Шандор Варга выступил против системы видеопомощи арбитрам (VAR), которую главный судья матча 3-го тура РПЛ ЦСКА — "Локомотив" (1:0) Владислав Безбородов использовал два раза.
"У меня такое же мнение, как у Мишеля Платини. VAR — это однозначно вред футболу. Ошибается тренер, игрок и, бывает, ошибается судья. Всегда в матче будет момент 50 на 50. Судье придется принимать окончательное решение. Но самое главное, что в игре ЦСКА — "Локомотив" уже было добавлено 6 минут. Потом будет 10, 15, 20 минут. Прерывается игра, эмоции.
Как отреагировал на решение судьи посмотреть видеоповтор второй раз? Идет игра, нарушение в штрафной, но матч продолжается. Через 5 минут судья вспоминает об этом и ставит пенальти. Это же смешно. Кроме того, перед тем, как поставить 11-метровый удар, арбитр свистнул нарушение и показал желтую карточку игроку ЦСКА. Но в итоге был штрафной? Нет, его отменили? А желтая карточка тогда что? Таким образом и убивается футбол. Ведь об этом моменте даже никто не вспомнил", — цитирует Варгу "Рейтинг Букмекеров".
Агент Варга - про VAR: таким образом убивается футбол
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