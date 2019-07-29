Боснийский защитник московского "Динамо" Тони Шуньич прокомментировал победу команды над "Уралом" и поделился ожиданиями от дерби со "Спартаком".
"Победа над "Уралом" крайне важна для нас, ведь впереди очень сложный матч со "Спартаком". Надеюсь, этот результат поможет нам в психологическом плане перед дерби. Это должно придать нам уверенности в дальнейшем", — приводит слова Тони Шуньича "Известия".
Тони Шуньич поделился ожиданиями от дерби со "Спартаком"
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