Защитник "Зенита" Денис Терентьев, являющийся воспитанником академии санкт-петербургской клуба, признался в любви к своей команде, отметив, что она идёт с детских лет.
"Для меня любая возможность выйти на поле с основной командой "Зенита" – особенный момент. Это идёт с детства. Вон, в 500 метрах стадион "Петровский". Мне 7 лет было в 1999 году, и я стоял после матчей, когда играли Герасимец, Игонин, Панов. Мы с отцом и братом выходили в шарфах со стадиона, садились в 31 троллейбус и ехали домой. Это всё из детства у меня: я безумно уважаю эту команду, каждый выход на поле в футболке "Зенита" – особенное событие. Я здесь родился, это мой клуб. А как дальше будет — время покажет", — приводит слова Терентьева "Фонтанка".
Денис Терентьев: я здесь родился, "Зенит" это мой клуб
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