Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о том, что Федор Чалов получил предложение из "Кристал Пэлас".
"Если предложение поступило, то, действительно, есть смысл рассмотреть его. Но необходимо понимать амбиции ЦСКА и возможности "Кристал Пэласа". Понятно, что английский чемпионат — это прекрасная возможность проявить себя, но тут также важен и клуб. ЦСКА борется за Лигу чемпионов, может быть, есть смысл еще сезон поиграть в Лиге Европы. Звание лучшего бомбардира — это очень хорошо, но Федор фактически первый год сыграл на очень хорошем уровне. Так что, может быть, стоит на год остаться в ЦСКА.
Очень хорошо, что есть предложения из европейских клубов. Если бы звал топ-клуб, то не было бы смысла даже обдумывать, надо сразу ехать, а в этой ситуации надо все взвесить, обсудить с руководством, у них наверняка есть своя позиция. Чалов будет большой потерей для ЦСКА.
Приятно будет увидеть российского игрока в АПЛ. Приятно было смотреть и игру Федора в прошлом году за ЦСКА, он прибавил во многих компонентах, хорошо забивает и ассистирует. Главное, чтобы был прогресс. Если он есть у Федора в РПЛ, то это отлично, а так, конечно, хочется, чтобы не только Головин играл в европейском чемпионате", - цитирует Алдонина Sport24.ru
Евгений Алдонин: Чалов первый год сыграл на очень хорошем уровне. Может, стоит на год остаться в ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»