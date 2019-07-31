Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о начале сотрудничества клуба с Эрмитажем.
"Что касается участия футболистов в проектах с Эрмитажем, мы всегда дозируем участие игроков в мероприятиях. Но мы всегда учитываем пожелания клуба. Понимаем, в какое время мы живем. И надо идти в ногу со временем.
Соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу и клубу, и Эрмитажу, и футболистам, и их семьям.
Мне очень редко удается куда-то вырваться. Хотелось бы почаще. Потому что времени в музее можно проводить бесконечно много", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак: соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу "Зениту", футболистам и их семьям
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