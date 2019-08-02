Владимир Бут: трансфер Шюррле в "Спартак" нисколько не удивил

Футбольный мир изменился. Где предлагают больше зарплату, туда и переходят. Карьера Шюррле в последнее время складывается не слишком гладко. Аренда в "Фулхэме", теперь "Спартак"… Может, он думает, что в России получится вернуться на свой лучший уровень
заявил игрок в интервью "Советскому спорту"
- Не следил за ним лично. В «Боруссии» всегда были собраны футболисты высокого класса, и нельзя сказать, что Шюррле выделялся в худшую сторону или производил впечатление суперигрока. Не удивлюсь, если Шюррле в первой же игре за «Спартак» забьет три гола. Как и тому, что у него совсем не пойдет в нескольких матчах подряд, - добавил Бут
Источник: Советский спорт