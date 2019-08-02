Владимир Бут: трансфер Шюррле в "Спартак" нисколько не удивил

Экс-полузащитник дортмундской "Боруссии" Владимир Бут прокомментировал переход Шюррле в московский "Спартак". По его словам никакого удивления этот переход у него не вызвал

Владимир Бут

Футбольный мир изменился. Где предлагают больше зарплату, туда и переходят. Карьера Шюррле в последнее время складывается не слишком гладко. Аренда в "Фулхэме", теперь "Спартак"… Может, он думает, что в России получится вернуться на свой лучший уровень