"Зенит" объявил о переходе Малкома из "Барселоны"

"Зенит" на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Малкома.

Соглашение сине-бело-голубых с 22-летним бразильским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года."Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с "Зенитом"!" — говорится в сообщении клуба.Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.