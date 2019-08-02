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"Зенит" объявил о переходе Малкома из "Барселоны"

"Зенит" на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Малкома.
Соглашение сине-бело-голубых с 22-летним бразильским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.

"Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с "Зенитом"!" — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

ФК "Зенит"

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Теги: Зенит Малком Барселона
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