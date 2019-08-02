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Игорь Коновалов: еще рано говорить о лидерстве "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Игорь Коновалов поделился ожиданиями перед матчем 4-го тура РПЛ против ЦСКА.

"В полном режиме готовимся к любому сопернику, это касается и ЦСКА, смотрим теорию, разбираем слабые и сильные стороны. Еще рано говорить о лидерстве команды, прошло три тура, мы идем от игры к игре, настраиваемся только на победу и отталкиваемся только от своей игры. Мы не удивляемся нашим стартом, мы для этого тренируемся, чтобы выходить и побеждать.

Как играется на "Центральном"? Все хорошо, уютный и комфортный стадион, поэтому все нормально. Главное — чтобы болельщик приходил, мы будем делать все для этого, а с их стороны ждем поддержки. Что касается холодной погоды, то, конечно, сейчас приятнее играть, чем в жару, погода для футбола — идеальная, английская, как говорится. У ЦСКА молодая и амбициозная команда, поэтому выделять кого-то не стоит. В том сезоне они сыгрались, а в этом, я считаю, прибавили еще больше", - цитирует Коновалова Sport24.ru.

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Теги: Коновалов Рубин
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