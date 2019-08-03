"Барселона" получит 7,5 процентов с перепродажи Малкома в следующий клуб

Стали известны подробности сделки по трансферу полузащитника Малкома из каталонской «Барселоны» в петербургский «Зенит», сообщает El Mundo Deportovo.Как утверждает источник, сине-гранатовые получать 7,5 процентов от перепродажи 22-летнего бразильца в следующий клуб.Сообщается, что «Барса» продала игрока за €40 млн, плюс различные бонусы в размере €5 млн.Соглашение игрока с российским клубом рассчитано на пять лет. Годовой оклад игрока составит около €6 млн.