ЦСКА в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет 4 августа.
вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники – Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Хtрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев;
полузащитники – Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев;
нападающие – Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура.
ПФК ЦСКА
ЦСКА отправился в Казань на матч с "Рубином"
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