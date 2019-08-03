Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал ничейный результат команды со "Спартаком" (0:0) в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.
"Очень мало комбинаций, незрелищная игра, было много борьбы и беготни, но самого футбола было мало. В какой-то мере это связано с удалением Понсе, "Спартак" был вынужден большими силами обороняться, а "Динамо", к сожалению, повторили ту же ошибку, что и с "Рубином".
Медленная игра в атаке позволяла спартаковцам возвращаться и контролировать игру в обороне. Самое главное — не было индивидуальных действий и нагнетаний. Темп во втором тайме был не очень высокий. Изюминки и конструктивного футбола в этом дерби, конечно, не было. Не стал бы кого-то выделять, играли две равные команды", - цитирует Кобелева Sport24.ru.
Андрей Кобелев: много борьбы и беготни, но самого футбола в дерби "Динамо" - "Спартак" было мало
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