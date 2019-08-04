"Арсенал" с минимальным счетом обыграл "Тамбов"

В матче 4-го тура чемпионата России "Тамбов" на своем поле потерпел поражение от "Арсенала" - 0:1.



Чемпионат России



4 тур



Гол: Луценко, 13.



"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов (Бенито, 46), Чуперка, Карасев, Килин (Клёнкин, 46), Аппаев, Костюков (Конате, 70).



"Арсенал": Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко (Тудорие, 84).



Предупреждения: Ойеволе, 25, Денисов, 42, Ломовицкий, 50, Чуперка, 53, Аппаев, 65, Тетрашвили, 90.