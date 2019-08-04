Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча "Рубин" - ЦСКА (0:1).
"В первом тайме ЦСКА имел преимущество и закономерно забил гол. А во второй половине игры большую часть времени атаковал "Рубин", в конце они и вовсе устроили навал, то есть, армейцам уже совсем не хватало сил. Усталость — основная причина, почему ЦСКА отдал инициативу, однако они к тому же играли по счету — на контратаках. "Рубин", со своей стороны, тоже перестроился. Они сделали замены и за счет них увеличили темп. Поэтому им и удалось оказывать давление на соперника.
"Рубин" с приходом Шаронова стал наконец-то играть в футбол. При Бердыеве встанут около своих ворот — и на контратаках, с кем бы ни был матч… А сейчас они действуют на равных с ЦСКА, на встречных курсах. Такой футбол интересно смотреть, поэтому и народ был на стадионе. Отличительная черта этой команды в том, что она постоянно проявляет характер и отлично готова функционально", - цитирует Бубнова Sportbox.
Александр Бубнов: "Рубин" с приходом Шаронова стал наконец-то играть в футбол
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