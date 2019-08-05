Восемь болельщиков московского ЦСКА были задержаны за нарушение порядка после матча четвертого тура чемпионата России против казанского "Рубина", сообщает ТАСС.
Также был задержан один фанат клуба из столицы Татарстана.
"Всего в ходе предпринятых мер по профилактике нарушений общественного порядка в отделы полиции Казани было доставлено восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик "Рубина", — говорится в заявлении пресс-службы МВД по Татарстану.
Девять фанатов ЦСКА и "Рубина" задержали в Казани
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