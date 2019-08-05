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Девять фанатов ЦСКА и "Рубина" задержали в Казани

Восемь болельщиков московского ЦСКА были задержаны за нарушение порядка после матча четвертого тура чемпионата России против казанского "Рубина", сообщает ТАСС.

Также был задержан один фанат клуба из столицы Татарстана.

"Всего в ходе предпринятых мер по профилактике нарушений общественного порядка в отделы полиции Казани было доставлено восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик "Рубина", — говорится в заявлении пресс-службы МВД по Татарстану.

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Теги: ЦСКА Рубин
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