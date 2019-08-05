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Василий Уткин: реальна ли проблема расизма для "Зенита"? Покупка Малкома решит вопрос окончательно

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал переход бразильского нападающего Малкома из "Барселоны" в "Зенит" и ситуацию с обвинениями западными СМИ клуба из Санкт-Петербурга и его болельщиков в расизме.

"Все ломают голову над тем, что означает и означает ли расистское содержание баннер, растянутый болельщиками "Зенита" "Благодарим руководство клуба за верность традициям". В "Зените" появился темнокожий футболист, уже однозначно темнокожий. Не какой-то там метафорический, не голубоглазый, а вот прямо еще и по имени Малком, названный в честь Малкольма Икса, известного борца за права темнокожего населения США. Кстати говоря, сектант был конченный — посмотрели бы вы на его мировоззрение, это вообще уму непостижимо, но тем не менее, такую положительную роль сыграл человек в истории.

На самом деле абсолютно неважно, что на самом деле обозначает этот баннер, и действительно факт, что 50 с лишним тысяч болельщиков "Зенита" приветствовали появление Малкома на поле. Интересно то, что стоило купить футболиста с таким именем, чтобы вопрос о том, реальна ли проблема расизма для "Зенита", был решен окончательно и бесповоротно. Если такого примут — значит, эта позорная страница в истории российского фанатского движения окончательно перевернута. Должно же быть и у "Зенита" что-то положительное, не во всем же ему быть империей зла", — сказал Уткин в эфире передачи "Футбольный клуб".

Sport24.ru

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Теги: Уткин Малком Зенит
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