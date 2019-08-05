Гус Тил: я хотел играть в топ-клубе, а "Спартак" таковым и является

Новичок "Спартака" Гус Тил рассказал о своем переходе в московский клуб из АЗ.

– Испытываю самые позитивные эмоции. Чувствую, что сделал важный шаг в жизни. "Спартак" – действительно большой клуб, и я надеюсь, что смогу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Уже успел познакомиться с парнями, с которыми предстоит выходить на поле плечом к плечу.– Я много с кем консультировался, принимая это решение. Общался с главным тренером и людьми, которые окружают клуб. Многое узнал о "Спартаке": в какой футбол он играет, как хочет играть в будущем, какие цели и задачи перед собой ставит. Для меня стало очевидно, что это самая титулованная и популярная команда в России. Я хотел играть в топ-клубе, а "Спартак" как раз таковым является.