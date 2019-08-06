Дуглас: по особым поводам обязательно созваниваемся с Халком

Новичок "Зенита" Дуглас рассказал о знакомстве с известными бразильскими футболистами. Среди его знакомых – бывший форвард "Зенита" Халк.– Оно было классным. В "Атлетику Минейру" я дорос до уровня сборной, шли разговоры о Кубке Америки 2016 года. Диегу Тарделли всегда меня очень мотивировал на поле и за его пределами, говорил, чтобы я больше подключался к атакам. Жо – суперигрок и большой человек. С ним у меня, как и со всеми, были прекрасные отношения. "Атлетико Минейро" для меня тоже своего рода ворота в мир большого футбола. Я смог попасть на Олимпийские игры, где случился настоящий триумф.– Это удивительный человек, здорово, что мне посчастливилось поиграть с ним в одной команде. Он, безусловно, велик и очень талантлив. На таких, как Неймар, всегда устремлены взгляды многих людей, поэтому любая его неудача вызывает большой ажиотаж. Думаю, что все скандалы станут для него лишь толчком к тому, чтобы развиваться и становиться лучше.– Мы подружились благодаря сборной. Нельзя сказать, что часто общаемся – все же находимся слишком далеко друг от друга, в разных часовых поясах. Но по особым поводам обязательно созваниваемся. Если одновременно оказываемся в Бразилии, встречаемся и обменяемся впечатлениями.