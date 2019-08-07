Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук во время прямого эфира Instagram-аккаунта движения болельщиков железнодорожников "UnitedSouth" признался, что не хочет играть в "Лужниках" в Лиге чемпионов.
Ранее появилась информация, что "Локомотив" обсуждает вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе "Лужники". Отметим, что домашним стадионом железнодорожников является "РЖД Арена".
"Я слышал, что "Локомотив" может провести матч в "Лужниках" в Лиге чемпионов. По какой причине? Там другая атмосфера. Лучше играть дома", – сказал Антон Миранчук на встрече с фанатами "Локомотива".
"СЭ"
Антон Миранчук: "Лужники"? Лучше играть на "РЖД Арене" в Лиге чемпионов
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