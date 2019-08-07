Агент нападающего "Ростова" Элдора Шомуродова Кахор Муминов заявил о нежелании футболиста переходить в ЦСКА.
"ЦСКА — один из уважаемых клубов в России, но мы приняли решение пока не рассматривать предложения из РПЛ. Желание парня — попробовать себя в Европе. Такие предложения есть. Но мы уважаем "Ростов" и считаем, что решение об условиях и времени продажи должны принять они", — цитирует Муминова "СЭ".
Агент Шомуродова про интерес ЦСКА: не рассматриваем предложения российских клубов
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