Генеральный директор белгородского "Салюта" Александр Щеглов прокомментировал решение сыграть с командой "Золотой лев", за которую выступают нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.
"Матч "Салюта" и команды колонии "Золотой Лев" — плод совместных усилий клуба и администрации Белгородской области. Мы благодарим руководство колонии №4 за предоставленную возможность сыграть против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наши игроки с нетерпением ждут встречи с именитыми футболистами. "Салют" — молодая команда, многие ребята видели звёзд российского футбола только по телевизору. Однако для более возрастных игроков "Салюта" эта игра — нежелательная дополнительная нагрузка, ведь вечером 9 августа нашей команде предстоит домашний матч первенства ПФЛ с "Квантом"
Обмен футболками с Кокориным и Мамаевым после матча мы ещё не обсуждали, но, думаю, желающих получить такой сувенир в свою коллекцию будет немало. Что касается опасности получить травму, учитывая не лучшее поле на территории ИК-4 и возможную жёсткость в игре партнёров Кокорина и Мамаева, несомненно, любой спортсмен всегда стремится только к победе. Наши ребята захотят проявить максимум своих возможностей и не уступить Александру и Павлу на футбольном поле. Но я уверен, что травм не будет в обеих командах, ведь матч носит товарищеский характер. Задачи победить любой ценой перед "Салютом" не стоит", - цитирует Щеглова "Чемпионат".
Гендиректор "Салюта" рассказал о предстоящем матче в ИК-4 с Кокориным и Мамаевым
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