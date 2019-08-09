Евгений Ловчев: приход Цорна к лучшему. Федун говорил, что там прилично дербанили деньги

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.«Тут надо исходить от соперника, который был довольно слаб. Вопросов нет, «Спартак» был старательный, но все те огрехи, которые были в обороне, опять высветились. При счете 2:0 надо было строго сыграть в обороне и ловить соперника за счет контратак. Для этого должна быть выстроена игра, пока в команде много новичков, который будут потихоньку входить. Удивляет, что это только сейчас началось, ведь уже сезон идет, задачи стоят.Приход Цорна к лучшему, Федун где-то говорил, что там прилично дербанили деньги. Цорн же ему везет игроков по другим ценам. Видимо, раньше закладывал кто-то свои дельты, потому что несколько человек из селекционного отдела были уволены, значит с этим разбираются.С точки зрения игры, главное — победа. «Туну» нереально выиграть в два мяча в Москве, команде слабая в том числе и по показателям. Тот же Шюррле, который вышел во втором тайме, квалифицированный футболист, но пока рано говорить об изменениях. Наверное, со временем игра будет меняться, отошли от чемпионского состава, набрали новых игроков, дальше все от тренера будет зависеть».