Перейро рассказал, почему отказался от перехода в "Спартак" из ПСВ

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро сказал, что в это летнее трансферное окно мог стать игроком московского "Спартака", но решил, что для его карьеры будет лучше остаться в клубе из Эйндховена."Между "Спартаком" и ПСВ было соглашение о трансфере, но я посчитал, что это не самый лучший вариант для моей карьеры. Чувствую себя комфортно в ПСВ. Думаю, решение остаться — лучший вариант для меня со спортивной точки зрения", - цитирует Перейро Sport 890 со ссылкой на эфир передачи Tiempo de F?tbol.Ранее сообщалось, что трансфер Гастона в "Спартак" мог сорваться из-за высоких финансовых требований агента футболиста.