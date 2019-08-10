Матвей Сафонов: у меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал итоги матча против "Рубина", в котором его команда в меньшинстве отстояла победу.



– Я считаю, мы сегодня справедливо победили, – заявил футболист. – Мы выложились на все сто процентов. Понятно, что играть вдесятером весь второй тайм – это тяжело. У меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой.



– Весь второй тайм "Рубин" много играл забросами в штрафную. У тебя, как вратаря, не было из-за этого проблем, волнения? Играть по верховому мячу всегда сложно.

– Ну, тебе, наверное, сложно, а мне – нет. (смеется) Я делал свою работу, ничего особенного. Соперник просто ничего не мог, кроме как забрасывать в штрафную. Рад, что мы отбились, справились.



– В раздевалке после первого тайма был разговор, как перестроить игру после удаления?

– Сказали сразу, что будет тяжело, и придется выложиться на сто процентов. Мы этого и ждали, что так будет. Работали на контрвыпадах, когда были силы. Ребята, что вышли на замену, освежили игру. У нас появились контрвыпады, моменты, мы могли забивать второй и третий голы.



– Насколько было тяжело играть сегодня после непростого матча с "Порту"?

– Физически, наверное, трудновато. А так... Ребята вышли на матч заряженными. Когда у тебя есть настрой на победу, можно компенсировать желанием нехватку сил, тяжесть какую-то, перебороть себя. Я думаю, и в следующем мачте будет тяжело, но ребята понимают, что это – Лига Чемпионов.



Источник: www.rusfootball.info