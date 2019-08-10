» » Игорь Лещук: "Зенит" не противопоставил "Динамо" ничего особенного

Игорь Лещук: "Зенит" не противопоставил "Динамо" ничего особенного

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (0:2) в матче 5-го тура РПЛ.

"Конечно, очень хотелось выиграть или как минимум сыграть на ноль. Очень доволен, что дебютировал в РПЛ, — это только начало и отправная точка. Я всегда думал, что если выйду по ходу игры, то буду волноваться, но все произошло так быстро, что поволноваться даже не успел. Только разминаться пошел — и уже надо выходить на поле.

Тяжело судить, что не получилось и были ли ошибки детскими, я ведь смотрел с поля, а это сверху лучше видно, какие там ошибки. К "Зениту" мы готовились, ничего особенного они не противопоставили, где-то мы сыграли неправильно. Но мы все разберем", - цитирует Лещука Sport24.ru.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Лещук Зенит Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Игорь Лещук: "Зенит" не противопоставил "Динамо" ничего особенного
Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы в игре с "Динамо"
Алексей Сутормин: делить лидерство в "Зените" не сложнее, играть с такими футболистами - одно удовольствие
Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас
Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени 1
Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"
"Нижний Новгород" может уволить всё руководство клуба
Сами Хедира может вернуться в "Штутгарт"
Евгений Башкиров: тяжело ли было играть против "Краснодара"? Интересно.
Матвей Сафонов: у меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой
Президент "Оренбурга" подвел итоги матча с "Тамбовом": спасать матч на последних минутах - ненормально
Маркус Берг: пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает голы
Дмитрий Хохлов: "Динамо" начнет выстраивать команду, когда будет завершено комплектование 2
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша 1
Юнес Намли: показалось, что в матче с "Рубином" судья судил против "Краснодара" 3
Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"
"Краснодар" и "Рубин" выяснили, кто самая атакующая команда РПЛ
Александр Руденко: заслуженно нас освистывали болельщики
2,8 : 3,65 в пользу "питерцев". Оценки по итогам матча "Динамо" - "Зенит" 2
Марсело: на меня выходили итальянские клубы
Сергей Семак: до конца матча с "Динамо" была нервозность, в 1-м тайме "Зенит" ошибался на ровном месте 2
Павел Мамаев – о сборной России: возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную вернуться 2
Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана"
"Спартак" подал протест на результат матча молодежной команды с "Ахматом" 4
"Краснодар" дома минимально выиграл у "Рубина" 12
Дзюба не знает пощады. Уверенная победа чемпиона в Москве 5
"Зенит" уверенно победил "Динамо" 80
Савелий Козлов: оценка результата не отрицательная, но и не положительная
Агент Перишича отправится в Мюнхен
Пеп Гвардиола - об использовании технологии в матчах АПЛ: нужно быть готовым к ситуациям, когда ВАР не на твоей стороне
Все новости