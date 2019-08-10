Вратарь "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (0:2) в матче 5-го тура РПЛ.
"Конечно, очень хотелось выиграть или как минимум сыграть на ноль. Очень доволен, что дебютировал в РПЛ, — это только начало и отправная точка. Я всегда думал, что если выйду по ходу игры, то буду волноваться, но все произошло так быстро, что поволноваться даже не успел. Только разминаться пошел — и уже надо выходить на поле.
Тяжело судить, что не получилось и были ли ошибки детскими, я ведь смотрел с поля, а это сверху лучше видно, какие там ошибки. К "Зениту" мы готовились, ничего особенного они не противопоставили, где-то мы сыграли неправильно. Но мы все разберем", - цитирует Лещука Sport24.ru.
Игорь Лещук: "Зенит" не противопоставил "Динамо" ничего особенного
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