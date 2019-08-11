Бакаев в огне, судья в пламени: «Спартак» победил «Ахмат» на фоне очередной скандальной выходки в Грозном

«Спартак» одержал долгожданную яркую победу. Наконец, москвичам не пришлось мучиться и уповать на стандарты. Впервые в сезоне болельщики «Спартака» могли с полным правом гордиться командой.