» » Бакаев в огне, судья в пламени: «Спартак» победил «Ахмат» на фоне очередной скандальной выходки в Грозном

Бакаев в огне, судья в пламени: «Спартак» победил «Ахмат» на фоне очередной скандальной выходки в Грозном

«Спартак» одержал долгожданную яркую победу. Наконец, москвичам не пришлось мучиться и уповать на стандарты. Впервые в сезоне болельщики «Спартака» могли с полным правом гордиться командой.
После весьма скромного начала сезона, которое ещё и получилось весьма неоднозначным, учитывая тотальную распродажу состава, «Спартаку» нужна была яркая победа. Вымученная победа в матче с «Сочи» так и оставалась единственной викторией вплоть до пятого тура.

В Грозном «Спартак» ждало серьёзное испытание. «Красно-белым» сложности прочили многие эксперты. Например, Александр Мостовой был уверен, что «Спартак» забуксует на «Ахмат-Арене», Андрей Червиченко предполагал, что новобранец «Ахмата» Денис Глушаков может приблизить отставку Кононова.

Удивительно, но на деле всё получилось иначе. «Ахмат» кроме боевитости ничего не показал, а у «Спартака» был класс и мастерство.

Психанули

Олег Кононов словно дал ответ всем критикам, устроив изрядную перетряску состава. В Грозном фактически состоялась презентация нового «Спартака»: в стартовом составе оказались Ларссон, Тил, Шюррле и Бакаев, которого также условно можно записать в новички, учитывая, что прошлый сезон он провёл в Туле.



Любопытно, что Кононов отправил Бакаева на левый фланг, а не правый, как это обычно бывает. В итоге самое неоднозначное (как казалось) решение наставника москвичей принесло результат. Бакаев стал лучшим игроком матча и покинул поле, оформив дубль.

Превосходный матч провели Шюррле и Тил. Немецкий форвард набрал 2 очка по системе гол + пас, а Тил стал автором двух результативных передач.

После ухода из команды Фернандо, Луиса Адриано, Зе Луиша, Глушакова и Ханни «Спартак» стал «летучим». Теперь москвичи преодолевают поле в несколько передач, но при этом не сваливаются на забросы в поисках форварда, способного выиграть верх. Получается весьма неплохо, особенно в сочетании с прессингом, который приносит плоды. «Ахмат» под давлением соперника потерял мяч 9 раз на своей половине поля. В пяти случаях потери были потенциально очень опасными.



Впрочем, пожалуй, петь дифирамбы «Спартаку» ещё рано. Один матч совершенно не может быть показательным. К тому же, критики вполне резонно отметят выдающуюся игру Бакаева, решающего эпизоды в одиночку. Вряд ли это может продолжаться весь сезон. Но нужно признать, что интересный рисунок игры уже вырисовывается.

Судейские скандалы в Грозном стали нормой

Самое весёлое в этом матче началось в концовке, когда «Ахмат» сумел отыграть один мяч и возродить интригу. Мбенг, только было сокративший отставание в счёте, сцепился с Георгием Джикией, после чего получил «горчичник». А следом через пару минут Мбенг зацепил ногу всё того же Джикии и увидел перед собой красную карточку.

Трибуны взорвались недовольством, а к ним присоединился некий «сотрудник пресс-службы», как говорится в заявлении «Ахмата». В микрофон этот сотрудник сказал пару ласковых в адрес арбитра. Как тут не вспомнить легендарную фразу «судья продажная, козёл ты»?

До конца матча официальные лица «Ахмата» угрожающе стояли рядом с бровкой и показывали какие-то жесты арбитру. А сам поединок в концовке едва не перерос в массовое побоище. После игры в «Ахмате» сообщили, что провинившийся сотрудник был уволен. Впрочем, есть подозрение, что всё могло быть с точностью до наоборот.



К сожалению, подобные истории в Грозном происходят уже регулярно. И даже если арбитр допустил грубую ошибку, оскорбления недопустимы. Главный вопрос — как на всё это отреагирует РПЛ и хватит ли смелости, наконец, перейти к настоящим санкциям?

Зато на фоне произошедшего все совершенно забыли о Денисе Глушакове. Бывший капитан «Спартака» отыграл полтора тайма против своего предыдущего клуба, но не запомнился ровным счётом ничем.

А самих игроков «Ахмата» стоит похвалить за концовку. Даже вдесятером хозяева упорно шли вперёд, надеясь сократить отставание в счёте. Наставнику грозненцев Рашиду Рахимову есть над чем подумать. Его команды всегда славятся отличной игрой в обороне, но в стартовых турах «Ахмат» уже получил три пробоины в Екатеринбурге. Теперь три мяча добавил «Спартак». С обороной Рахимову надо что-то делать.

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Теги: Спартак Ахмат
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