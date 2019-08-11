Бакаев в огне, судья в пламени: «Спартак» победил «Ахмат» на фоне очередной скандальной выходки в Грозном

В Грозном «Спартак» ждало серьёзное испытание. «Красно-белым» сложности прочили многие эксперты. Например, Александр Мостовой был уверен, что «Спартак» забуксует на «Ахмат-Арене», Андрей Червиченко предполагал, что новобранец «Ахмата» Денис Глушаков может приблизить отставку Кононова.
Удивительно, но на деле всё получилось иначе. «Ахмат» кроме боевитости ничего не показал, а у «Спартака» был класс и мастерство.
Психанули
Олег Кононов словно дал ответ всем критикам, устроив изрядную перетряску состава. В Грозном фактически состоялась презентация нового «Спартака»: в стартовом составе оказались Ларссон, Тил, Шюррле и Бакаев, которого также условно можно записать в новички, учитывая, что прошлый сезон он провёл в Туле.
Кононов без пиджака: 2 матча, 2 победы!— Спартаковские Кружева ?? (@RedWhiteKrujeva) August 11, 2019
Тун 2-3 Спартак
Ахмат 1-3 Спартак pic.twitter.com/km8WkeLpdW
Любопытно, что Кононов отправил Бакаева на левый фланг, а не правый, как это обычно бывает. В итоге самое неоднозначное (как казалось) решение наставника москвичей принесло результат. Бакаев стал лучшим игроком матча и покинул поле, оформив дубль.
Превосходный матч провели Шюррле и Тил. Немецкий форвард набрал 2 очка по системе гол + пас, а Тил стал автором двух результативных передач.
После ухода из команды Фернандо, Луиса Адриано, Зе Луиша, Глушакова и Ханни «Спартак» стал «летучим». Теперь москвичи преодолевают поле в несколько передач, но при этом не сваливаются на забросы в поисках форварда, способного выиграть верх. Получается весьма неплохо, особенно в сочетании с прессингом, который приносит плоды. «Ахмат» под давлением соперника потерял мяч 9 раз на своей половине поля. В пяти случаях потери были потенциально очень опасными.
Ахмат обороняется по конспектам Спартака pic.twitter.com/Md1OllDrc4— СРА4ТВ (@sra4tv) August 11, 2019
Впрочем, пожалуй, петь дифирамбы «Спартаку» ещё рано. Один матч совершенно не может быть показательным. К тому же, критики вполне резонно отметят выдающуюся игру Бакаева, решающего эпизоды в одиночку. Вряд ли это может продолжаться весь сезон. Но нужно признать, что интересный рисунок игры уже вырисовывается.
Судейские скандалы в Грозном стали нормой
Самое весёлое в этом матче началось в концовке, когда «Ахмат» сумел отыграть один мяч и возродить интригу. Мбенг, только было сокративший отставание в счёте, сцепился с Георгием Джикией, после чего получил «горчичник». А следом через пару минут Мбенг зацепил ногу всё того же Джикии и увидел перед собой красную карточку.
Трибуны взорвались недовольством, а к ним присоединился некий «сотрудник пресс-службы», как говорится в заявлении «Ахмата». В микрофон этот сотрудник сказал пару ласковых в адрес арбитра. Как тут не вспомнить легендарную фразу «судья продажная, козёл ты»?
До конца матча официальные лица «Ахмата» угрожающе стояли рядом с бровкой и показывали какие-то жесты арбитру. А сам поединок в концовке едва не перерос в массовое побоище. После игры в «Ахмате» сообщили, что провинившийся сотрудник был уволен. Впрочем, есть подозрение, что всё могло быть с точностью до наоборот.
? «Спартак» после сегодняшней игры поднимается на 7-ю строчку в таблице, «Ахмат» располагается на 10-й.#МАТЧПРЕМЬЕР #АхматСпартак pic.twitter.com/ZzguQjCp3l— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 11, 2019
К сожалению, подобные истории в Грозном происходят уже регулярно. И даже если арбитр допустил грубую ошибку, оскорбления недопустимы. Главный вопрос — как на всё это отреагирует РПЛ и хватит ли смелости, наконец, перейти к настоящим санкциям?
Зато на фоне произошедшего все совершенно забыли о Денисе Глушакове. Бывший капитан «Спартака» отыграл полтора тайма против своего предыдущего клуба, но не запомнился ровным счётом ничем.
А самих игроков «Ахмата» стоит похвалить за концовку. Даже вдесятером хозяева упорно шли вперёд, надеясь сократить отставание в счёте. Наставнику грозненцев Рашиду Рахимову есть над чем подумать. Его команды всегда славятся отличной игрой в обороне, но в стартовых турах «Ахмат» уже получил три пробоины в Екатеринбурге. Теперь три мяча добавил «Спартак». С обороной Рахимову надо что-то делать.