"Так, наверное, тяжело сказать, много факторов есть. К тому же Леша, мне кажется, уже устал от всех комментариев про него. Поэтому я воздержусь лучше — он и так знает мое мнение", — заявил Миранчук.
Футболист подчеркнул, что искренне радуется успехам своего соотечественника и желает ему продолжать в том же духе.
"Просто скажу, что я за него очень рад, пусть только продолжает", — добавил полузащитник.
Напомним, Батраков перешел в "Галатасарай" летом 2026 года. В 15 матчах за турецкий клуб во всех турнирах россиянин забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"