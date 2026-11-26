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"Так, наверное, тяжело сказать, много факторов есть. К тому же Леша, мне кажется, уже устал от всех комментариев про него. Поэтому я воздержусь лучше — он и так знает мое мнение", — заявил Миранчук.