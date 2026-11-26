"В 2019 году лига проголосовала за расширение, но потом коронавирус, другие вещи — отсрочили. Сейчас, наверное, опять время", — заявил Газизов.
Функционер подчеркнул, что принимать решение без детальной проработки проекта преждевременно. После изучения всех расчетов инициативу должны обсудить клубы, а затем ее могут передать на рассмотрение Российского футбольного союза.
"Нужно собрать цифры, подумать, поработать, затем вынести на обсуждение лиги. Как это лига сгенерирует у себя, тогда уже выносить в Российский футбольный союз. Но это дело не сегодняшнего дня и не полугода", — отметил гендиректор махачкалинцев.
Газизов добавил, что сбор необходимой информации уже начался, а активная работа над проектом продолжится во время зимней паузы.
Сейчас в РПЛ выступают 16 команд, каждая из которых проводит 30 матчей за сезон. При расширении чемпионата до 18 участников количество туров увеличится до 34.
Источник: ТАСС