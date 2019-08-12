Президент тульского "Арсенала" прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в рамках пятого тура чемпионата России:
- Получилась непростая игра, которая держала в напряжении до самых последних минут. Для нас сейчас самое главное – набирать очки, поэтому крайне важно, что удалось одержать победу в этом матче.
В турнирную таблицу мы пока не смотрим. Требования заключаются в том, что каждый должен выкладываться по максимуму.
Благодарен всем болельщикам, которые поддерживают "Арсенал". Те, кто переживает за нас сейчас, – это наши самые надежные друзья, - приводит слова президента клуба "Чемпионат".
Гурам Аджоев: в турнирную таблицу пока не смотрим
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