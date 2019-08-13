Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал работу клуба на трансферном рынке:
– Ждать ли нападающего? Будем стараться, рассматриваем различные варианты. Либо это неадекватные деньги, либо футболисты по тем или иным причинам не хотят приезжать в Россию. Сложно найти нападающего, способного усилить команду. Мы рассматриваем качественное, а не количественное усиление.
– Почему не приехал Болази? Из-за расизма?
– У игроков, которых мы рассматриваем, обычно несколько вариантов. Если это французский или немецкий чемпионаты, то выбор не всегда делается в пользу России, - приводит слова Бабаева "СЭ".
Бабаев о поисках нападающего: выбор не всегда делается в пользу РПЛ
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