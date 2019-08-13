Напоминаем, что игрок ударил Чалова локтем в своей штрафной и сломал ему нос. Арбитр никак не отреагировал на нарушение правил.
- Особая юрисдикция в том, что КДК способен исправить судейскую ошибку, допущенную во время игры. Игрок "Сочи" вызван на разбирательство эпизода.
Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание. Карточки мы не показываем, но при наличии доказательств можем определить дисквалификацию. Однако о степени и возможном сроке наказания пока говорить преждевременно, - приводит слова Григорьянца RT.
Григорьянц: Миладинович вызван на заседание, чтобы разобрать эпизод с Чаловым
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что защитник "Сочи" Иван Миладинович вызван на заседание комитета
Фото: РИА Новости
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