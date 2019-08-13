Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на специальной пресс-конференции заявил, что гол нападающего "Ахмата" Аблайе Мбенга в ворота "Спартака" в матче 5-го тура РПЛ в Грозном нельзя было засчитывать.
Игра завершилась победой московской команды со счетом 3:1. Мбенг забил на 75-й минуте, но перед взятием ворот мяч коснулся руки одного из его партнеров.
"Согласно новой трактовке правил игры любая игра рукой в нападении наказывается штрафным. Поэтому гол засчитывать не следовало", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: гол "Ахмата" в ворота "Спартака" засчитывать не следовало
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