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Александр Егоров: пока опытные арбитры в РПЛ не приведут себя в порядок, у них будет молодое подкрепление

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на специальной пресс-конференции оценил качество работы судей в пятом туре РПЛ.

"Мы провели полный анализ за 5 туров. Получилось, что в простых ситуациях ошибки совершают опытные арбитры, арбитры ФИФА. Это не может не огорчать. Мы разговаривали в департаменте с ними. Пришли к выводу, что некоторые арбитры просто снизили к себе требования.

Дюков дал нам задание: мы к исполкому подготовим список молодых ребят, чтобы усилить конкуренцию в РПЛ. Пока наши опытные арбитры не приведут себя в порядок, у них будет молодое подкрепление", - цитирует Егорова Sport24.

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Теги: Егоров
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