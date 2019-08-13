Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на специальной пресс-конференции оценил качество работы судей в пятом туре РПЛ.
"Мы провели полный анализ за 5 туров. Получилось, что в простых ситуациях ошибки совершают опытные арбитры, арбитры ФИФА. Это не может не огорчать. Мы разговаривали в департаменте с ними. Пришли к выводу, что некоторые арбитры просто снизили к себе требования.
Дюков дал нам задание: мы к исполкому подготовим список молодых ребят, чтобы усилить конкуренцию в РПЛ. Пока наши опытные арбитры не приведут себя в порядок, у них будет молодое подкрепление", - цитирует Егорова Sport24.
Александр Егоров: пока опытные арбитры в РПЛ не приведут себя в порядок, у них будет молодое подкрепление
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