Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина в дерби

КДК РФС дисквалифицировал нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0).Напомним, в первом тайме дерби 22-летний аргентинец после подачи в штрафную площадь попытался дотянуться до мяча ногой, но вместо этого ударил в грудь вратаря бело-голубых Антона Шунина. Капитану "Динамо" потребовалась помощь медицинского персонала, после чего он смог продолжить игру. Понсе в свою очередь был удалён с поля.