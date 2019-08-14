Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о намерении на матче квалификационного раунда Лиги Европы с "Туном" почтить память ушедшего из жизни болельщика красно-белых.
"Мы выражаем соболезнования друзьям и близким Алексея. Это утрата для фанатского движения, у него более 500 матчей и выездов. Он спартаковец! Команда знает.
Какие будут действия, решит клуб. Но с нашей стороны они точно будут. Мы скорбим", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Болельщик "Спартака" Алексей Бахыт скончался сегодня в результате травм, полученных в ДТП. Инцидент произошел на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, где большегруз столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился Алексей. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован в одну из больниц Ростовской области. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Олег Кононов - об акции памяти умершему болельщику: с нашей стороны действия точно будут. Мы скорбим
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