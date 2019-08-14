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Олег Кононов: Тиль и Ларссон пока не играют, "Спартаку" важно приумножить единство

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов высказался о предстоящем матче квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном", сделав акцент на настрое и составе команды.

— Как настраиваете команду на завтра?

— Когда я первый раз говорил, что швейцарский футбол достаточно сильный, не многие отнеслись к этому серьезно. Я повторюсь. Швейцарский футбол силен. Это не говорит о чемпионате, а говорит о качестве игроков. Они играют в современный и быстрый европейский футбол. Уверен, что завтра они будут играть так же агрессивно, как и в первой игре. Настрой у меня, как и у команды, будет соответствующий. Для победы надо смотреть на себя и иметь максимальную самоотдачу, а также пользоваться качествами отдельных игроков и всей команды.

— Все готовы завтра выйти на поле?

— Все готовы. Сегодня будет тренировка, посмотрим по состоянию, кто лучше готов. Тот и будет играть. Тиль и Ларссон пока не играют, так как приехали недавно.

— Насколько существенны их потери для вас?

— Каждый игрок, который проводит матч хорошо и дает победу, а ребята вышли с листа после трех-четырех тренировок, меня радует. Это позитивные игроки, они быстро вошли в коллектив. Это чувствовалось в матче с "Ахматом". Но нам нужна стабильность не только от новых игроков, но и от всей команды. Этого требует календарь. Важно приумножить наше единство.

— Будут ли в составе на матч с "Туном" изменения, учитывая скорое дерби?

— Мы держим в голове матч с "Туном". Мы осознаем его важность. Все мысли только о нем.

Sport24.ru.


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Теги: Кононов Тиль Ларссон Спартак
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