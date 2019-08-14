Защитник "Сочи" Иван Миладинович обратился к нападающему ЦСКА Федору Чалову, которому нанес травму в компенсированное время в матче 5-го тура РПЛ.
"Привет, Федор. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Мы делаем одно дело и в футболе бывают такие эпизоды. Это была хорошая игра и противостоять тебе задача не из простых. Весь матч мы вступали с тобой в единоборства. Все это было по-мужски и в мыслях не было нанести тебе травму, как надеюсь, и у тебя. Водородная бомба — нет, Федя номер 9 — да", - цитирует Мидадиновича Sport24.ru.
Миладинович обратился к травмированному Чалову: водородная бомба - нет. Федя номер 9 - да
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