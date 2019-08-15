Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал продажу нападающего Луки Джорджевича в "Локомотив".
25-летний черногорец заключил с железнодорожниками контракт на 4 года.
"Джорджевич мог бы нам помочь, но мы руководствуемся интересами игрока и экономическими интересами клуба", - цитирует Семака пресс-служба клуба.
Сергей Семак: Джорджевич мог бы нам помочь, но мы руководствуемся экономическими интересами клуба
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