Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 6-го тура РПЛ с "Ахматом" рассказал о желании приобрести еще одного футболиста.
"Есть много слухов, которые не хочется комментировать. Но мы готовы усиливаться. Если найдем игрока, который будет сильнее, чем те, кто у нас есть, мы его возьмем. Еще одного футболиста хотим подписать. Если будет вариант отпустить какого-то футболиста и на его место взять более сильного, мы рассмотрим его", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак: "Зенит" готов усиливаться. Еще одного футболиста хотим подписать
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