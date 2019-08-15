Мирзов рассказал, почему на него перестал рассчитывать Карпин

Новичок "Спартака" полузащитник Резиуан Мирзов объяснил, по какой причине перестал вписываться в состав "Ростова".— Наверное, это не совсем правильная постановка вопроса. В прошлом году "Ростов" играл немного в другой футбола с упором на оборону. И я просто не вписывался в схему, выбранную тренерским штабом команды. Поэтому я попросил отпустить меня в аренду, чтобы больше играть и совершенствовать те игровые качества, которые являются для меня более естественными.— Если честно, мы с ним на эту тему вообще не общались.