Новичок "Спартака" полузащитник Резиуан Мирзов объяснил, по какой причине перестал вписываться в состав "Ростова".
— Поняли, почему Карпин на вас не рассчитывал в "Ростове"?
— Наверное, это не совсем правильная постановка вопроса. В прошлом году "Ростов" играл немного в другой футбола с упором на оборону. И я просто не вписывался в схему, выбранную тренерским штабом команды. Поэтому я попросил отпустить меня в аренду, чтобы больше играть и совершенствовать те игровые качества, которые являются для меня более естественными.
— Давал ли вам Карпин какой-то совет, когда вы переходили в "Спартак"?
— Если честно, мы с ним на эту тему вообще не общались.
"СЭ"
Мирзов рассказал, почему на него перестал рассчитывать Карпин
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