Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн после победы над швейцарским "Туном" (2:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.
"ЦСКА — принципиальный соперник, с ними всегда важный матч, который нужно выиграть. К этой игрой большое внимание, это дерби, много зрителей.
Настроен оптимистично, у нас есть Тиль и Ларссон, которые смогут сыграть", - цитирует Цорна Sport24.ru.
Томас Цорн - о дерби с ЦСКА: настроен оптимистично, у нас есть Тиль и Ларссон, которые смогут сыграть
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