Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо поделился эмоциями от победы над "Туном" (2:1) и выхода в плей-офф квалификации Лиги Европы.
"Первый тайм был тяжелым, после перерыва мы хорошо поработали, добились победы. "Спартак" прошел дальше по делу.
Наверное, теперь сыграем с «Брагой», это будут тяжелые матчи. Но нам нужна только победа", - цитирует Мельгарехо Sport24.
Лоренсо Мельгарехо: с "Брагой" будут тяжелые матчи
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