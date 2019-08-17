Кошмарная игра Дзюбы и Глушакова. Оценки матча "Зенит"-"Ахмат"

Андрей Лунев - 3,0. Когда в твои ворота только 2 неопасных удара в створ, то особо не проявишь себя. Но Лунев умудрился показать свою нервозность, присущую ему по началу сезона, даже в простых ситуациях. В концовке матча голкипер "Зенита" неуверенно сыграл на выходе из штрафной, а спустя минуту выпустил мяч из рук после удара Нижича с углового. Повезло питерцам, что большого давления на Лунева не случилось.
Игорь Смольников - 2,5. Дуглас Сантос - 3,0. Сергей Семак сказал, что Смольникова заменили из-за того, что он висел на желтой карточке, а судья мог воспользоваться случаем и уравнять составы. Но это в коуче "Зенита" говорила обида на рефери (хотя за что?). На самом деле, Смольников был чрезвычайно слаб в атаке. С правого фланга вся опасность у питерцев исходила от Ригони, а Смольников почти не помогал аргентинцу. Переход Дугласа после перерыва направо должен был решить проблему. Но нет - нападение "Зенита" скосилось налево из-за Жиркова, а бразилец, привычно полезный в отборах, мало чего создал.
Бранислав Иванович - 3,5. Ярослав Ракицкий - 3,0. В бой идут одни старики. Когда в первом тайме "Зенит" останавливался и не знал, как вскрывать "Ахмат", за дело брались центральные защитники питерцев. Поочередно они шли на таран грозненской обороны, пробивая в ней брешь, в которую партнеры проникать стеснялись. Иванович еще здорово закрыл Беришу, недостаток в скорости компенсируя шикарным выбором позиции. Ракицкий вообще в концовке готов был рвать и метать всех - от соперников до судейской бригады. Такого же заряда не хватило остальным игрокам "Зенита".
Вильмар Барриос - 3,5. Магомед Оздоев - 3,5. Александр Ерохин - 2,0. Барриоса "Ахмат" особо не напрягал. По центру гости редко шли вперед, а если и пытались, то усилиями Олега Иванова, который в единоборствах колумбийцу совсем не конкурент. Численный перевес позволял не только отдыхать Барриосу, но и активно чувствовать себя впереди Оздоеву. Он даже 2 раза попробовал себя в ударах, дважды выводил на хорошую позицию партнеров. Чего не скажешь о Ерохине. Чудовищно низкая скорость, нерешительность в моментах, когда надо брать на себя, слабые передачи. Ерохин еще не готов играть в старте, это ошибка Сергея Семака при выборе состава.
Эмилиано Ригони - 3,5. Сердар Азмун - 2,5. Артем Дзюба - 2,0. Давно не было такой слабой игры от главного нападающего России. Дзюба проиграл 8 из 10 единоборств - это фиаско для такого мощного форварда. Плюс Артем снова запорол парочку моментов, а в конце встречи скатился до эмоциональных всплесков в сторону арбитра. Зато Ригони, редко попадающий в основу, вцепился в шанса от Семака. Аргентинец в первом тайме был лучшим на поле, постоянно создавая остроту у ворот "Ахмата". А моменты, которые Ригони создал для Азмуна, иранец запорол. Бомбардирское чутье у Сердара так и не включилось, позволив Гудиеву сыграть на ноль.
Юрий Жирков - 3,5. Алексей Сутормин - 2,0. Далер Кузяев - б/о. Эксперт "Матч Премьер" Андрей Аршавин назвал Жиркова лучшим игроком матча. Да, Юрий добавил активности на левом фланге "Зенита", но не все свои проходы он завершал подачей, иногда проигрывая встречающим защитникам. По Сутормину пока нет ясности - на данный момент Алексей предстает посредственным игроком, который ни разу себя не показал в "Зените". И стоил тогда его трансфер той шумихи?
Виталий Гудиев - 4,0. Рашид Рахимов оказался прав, когда посадил Городова на лавку, доверив последний рубеж Гудиеву. Лишь раз задрожали руки молодого кипера, когда он ужасно отбил удар Ерохина, но сам же и исправился, накрыв добивание Азмуна. Занимал правильную позицию на ленточке, караулил все подачи во вратарскую. При 48 тысячах, в бесконечном навале оставить ворота "сухими" - это классный перфоманс вратаря "Ахмата".
Андрей Семенов - 3,5. Вилькер Анхель - 3,5. Зоран Нижич - 4,0. 15 выносов из штрафной на троих. 6 выигранных дуэлей в воздухе на троих. Центральные защитники "Ахмата" были непробиваемы и эффективно засушили игру у своих ворот. Если Семенову и Анхелю приходилось страховать фланги, то Нижич лицом к лицу встречался с Дзюбой и "съел" нападающего "Зенита", раскачав его в дополнительное время на настоящую истерику. Это был знак, что Нижич со своей задачей справился.
Евгений Харин - 3,5. Ризван Уциев - 1,0. Денис Глушаков - 2,0. Капитан "Ахмата" подвел команду. Хотя фола, по повтору сбоку, не было. Если отложить в сторону эмоции и заглянуть в протокол, то Уциев - это виновник разрушенного плана Рашида Рахимова. Его позицию на правом фланге обороны пришлось вынужденно занимать Глушакову. Денис с края защиты не играл практически никогда. Понятное дело, что он бросал позицию, не успевая накрывать прострелы/подачи. Но когда во втором тайме гости перестроились на 5-3-1 и Глушаков снова оказался в центре, это было еще хуже для "Ахмата". 61% точных передач - это никакущие цифры. А сколько из этих неточных пасов приводили к быстрым выпадам "Зенита"... Харин выходил крайним защитником, потом перестроился на крайнего хава, потом опять вернулся в оборону, и нигде не провалился.
Антон Швец - 4,0. Олег Иванов - 2,5. Исмаэл - 3,0. Швец стал главным в опорной зоне. У него самое большое количество отборов (4) среди обеих команд. Не хватало Швеца только в подборах, в остальном - он был непроходим для любого игрока в зенитовской форме. Иванов в контратакующей манере игры - слабое звено. У Олега совсем нет скорости, поэтому он выступал и как ABS, и как TCS в команде, заглушая все попытки контрвыпадов. Исмаэл предстал двужильным футболистом, который неплохо отбегал все 90 минут. Пусть и с невысоким КПД.
Бернард Бериша - 2,5. В ситуации, в которой на 7-й минуте оказался "Ахмат", нельзя транжирить моменты. А Бериша загубил единственный вернейший шанс грозненцев. После этого проиграл абсолютно все Ивановичу.
Одисе Роши - 2,5. Андрес Понсе - б/о. Михаил Гащенков - б/о. Замены игру "Ахмата" освежили, но не усилили. А Роши проиграл борьбу Азмуну, когда тот во втором тайме чуть не забил.
Фото: официальный сайт "Зенита", ProSport